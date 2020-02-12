Antalya'da 'Patara Yılı' sevinci (3)

'MARKAMIZ DAHA DA ARTTI, DEĞERLENDİ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020'yi Patara Yılı ilan etmesi, bölgedeki vatandaşları heyecanlandırdı. Patara Mahallesi Muhtarı Arif Otlu, "Biz zaten markaydık. Markamız daha da arttı, değerlendi. Bunun için mutluyuz, gurur duyduk. Sayın Cumhurbaşkanımıza tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Patara'nın bir dünya markası olduğuna ve daha da gelişeceğine inanıyoruz" dedi.

Patara Mahallesi sakinlerinden Kadriye Çörüt, "2020 yılı Patara Yılı ilan edildi. Köyümüz buna seçildiği için mutluyuz. İnşallah turist sayımız ve gelirimiz artacak" derken, kardeşi Ayten Çörüt de "Bu yıl Patara Yılı ilan edildi. Mutluyuz. Daha çok turist geleceği için huzurluyuz" diye konuştu.

'İNANILMAZ DERECEDE MUTLU OLDUM'

32 yıldır Patara kazılarında görev alan ve halen Patara Kazıları Başkanlığını yürüten Prof. Dr. Havva İşkan Işık da kararı mutlulukla karşıladıklarını söyledi. Prof. Dr. Işık, şöyle dedi:

"Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın ağzından Patara'mızın 2020 yılı için seçilmiş olduğunu hep birlikte ekibimle izledim. İnanılmaz derecede mutlu oldum. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Kültür ve Turizm Bakanımıza ve Sayın Antalya Valimize şükranlarımı arz ediyorum. Bizleri çok onurlandırdılar. Bize çok onurlu bir görev verilmiş oldu. Müteşekkirim kendilerine. Ülkemize ve Antalya'mıza hayırlı, uğurlu olsun inşallah bu karar. Bizi de Allah mahcup etmesin. 32 yıldan bu yana burada çalışıyoruz. Bundan sonra da daha büyük bir şevkle çalışmaya devam edeceğiz. İşimiz zor, biliyoruz bunu. Özellikle batı Antalya'nın kültürel turizmi açısından, gelişimi açısından çok önemli bir karar olduğunu düşünüyorum."

'TANINIRLIĞI YÜKSEK OLAN BİR KENT'

2020'nin Patara Yılı ilan edilmesinin Patara ören yerine çok büyük hareketlilik getireceğini vurgulayan Prof. Dr. Havva İşkan Işık, "Bunların başında restorasyon, çevre düzenlemesi ve kazı çalışmalarımız geliyor. Bunun dışında kültürel ve sanatsal aktiviteler olacak. 2020'nin Patara Yılı ilan edilmesi aynı zamanda uluslararası tanıtımı da birlikte getiriyor. Patara zaten tüm dünyada pozitif tanınırlığı yüksek olan bir kent. Bununla birleşince biz batı Antalya'ya çok büyük bir turizm ivmesi bekliyoruz. Umarım yöremizin ekonomisine, bu coğrafyanın çok güzel ve sevgi dolu insanlarına Patara Yılı çok önemli ekonomik gelir sağlar ve umarım ülkemizin çok ayrıcalıklı yerine bir katkı daha sağlamış olur" dedi.

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Kaynak: DHA