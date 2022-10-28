Antalya'da pes dedirten görüntüler! Elektrikli bisiklete 6 kişi binip yola çıkmaya çalıştılar

Antalya’da geçtiğimiz günlerde yaşanan scooter faciasının ardından elektrikli bisiklete 6 kişi binerek yol almaya çalışan gençlerin görüntüsü “Bu kadar da olmaz” dedirtti. O anları kayda alan adamın ise “Gençler helal olsun. Bir motora kaç kişi bindiniz. Çık çık sen üste çık. Bekle dur! Trafiği kapatalım mı? Maşallahınız var” sözleri ise tepki çekti.

Melahat Ersoy
Editör
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Antalya'da pes dedirten görüntüler! Elektrikli bisiklete 6 kişi binip yola çıkmaya çalıştılar

Antalya’da cumartesi günü gece saatlerinde scooter kullanan iki gencin otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmesi kentte tartışma oluşturdu. Yaşanan kazaların ardından harekete geçen Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde scooter kullanıcılarına yönelik denetimlerine ağırlık verdi.

Antalya'da pes dedirten görüntüler! Elektrikli bisiklete 6 kişi binip yola çıkmaya çalıştılar

SCOOTERA 4 KİŞİ BİNDİ

Bir yandan ekiplerin denetimleri artarken, diğer taraftan cep telefonu ile çekilen görüntüler gençler açısından scooter tehlikesini bir kez daha gözler önüne serdi. Antalya’da gece saatlerinde bir vatandaş tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerde bir scootere 4 kişinin bindiği görüldü.

Antalya'da pes dedirten görüntüler! Elektrikli bisiklete 6 kişi binip yola çıkmaya çalıştılar

"TRAFİĞİ KAPATALIM MI?"

Namık Kemal Bulvarı üzerinde çekilen bir başka görüntü ise görenlere “yok artık” dedirtti. Görüntülerde bir elektrikli bisiklete 6 gencin üst üste bindiği görüldü. O anları kayda alan adamın ise, “Gençler helal olsun vallahi. Bir motora kaç kişi bindiniz. Çık çık sen üste çık. Bekle dur! Trafiği kapatalım mı? Maşallahınız var. Bir motora 6 kişi bindiniz” sözleri ise tepki çekti.

Antalya'da pes dedirten görüntüler! Elektrikli bisiklete 6 kişi binip yola çıkmaya çalıştılar

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Diğer görüntüde ise patenli gençlerin tehlikeye aldırış etmeden elektrikli motosiklete tutunarak yol aldıkları görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise izleyenler tarafından büyük tepki çekti.

Antalya'da pes dedirten görüntüler! Elektrikli bisiklete 6 kişi binip yola çıkmaya çalıştılar

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