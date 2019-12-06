Antalya'da PKK/KCK operasyonu: 33 gözaltı (2)

4 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Antalya'nın Alanya ilçesinde "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet" ve "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma" suçu kapsamında düzenlenen operasyonda, 4 kişi daha gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınan kişi sayısı 33'e yükselirken, sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler işlemleri için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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Kaynak: DHA