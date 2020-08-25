Antalya'da platonik aşık dehşeti! İlgi görmediği kadının ablasını bıçakladı
Antalya'da bir kişi sevdiği kadının kendisini reddetmesi üzerine sevdiği kadının iş yerinin önünde ablasını bıçakladı. 3 bıçak darbesiyle yaralanan kadının çığlıklarının ardından kaçan kişi için polis ekipleri aramalara başlarken yaralanan kadın ise çağrılan ambulansla hastaneye götürülüp tedavi altına alındı.
Antalya’nın Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi'nde iş yerinin önüne otomobiliyle gelen Süleyman T. isimli bir kişi, sevdiği kadının (Sennur N) iş yerinin balkonunda oturan ablasını (Şenay N) 3 yerinden bıçakla yaraladı. Kadının çığlıklarına koşan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine gelen ambulansla yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Kaçan adamla ilgili polis ekipleri ise aramalarını sürdürüyor.
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25 Ağustos 2020 Salı 17:18
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