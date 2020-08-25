Antalya'da platonik aşık dehşeti! İlgi görmediği kadının ablasını bıçakladı

Antalya'da bir kişi sevdiği kadının kendisini reddetmesi üzerine sevdiği kadının iş yerinin önünde ablasını bıçakladı. 3 bıçak darbesiyle yaralanan kadının çığlıklarının ardından kaçan kişi için polis ekipleri aramalara başlarken yaralanan kadın ise çağrılan ambulansla hastaneye götürülüp tedavi altına alındı.