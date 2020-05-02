Antalya'da polisin uyarısına rağmen parkta oturan gençlere para cezası

ANTALYA (AA) - Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polisin uyarılarına rağmen parkta oturmaya devam eden 3 kişiye 9 bin 546 lira ceza kesildi.

Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi'nde devriye gezen polis ekipleri bir parkta gördükleri 3 genci evlerine gitmeleri yönünde uyardı.

Bölgeye ikinci kez gelen ekipler, gençlerin parkta oturmaya devam etmesi üzerine cezai işlem uyguladı.

Ekipler, kimlik bilgilerini aldıkları gençlere sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 182'şer lira ceza kesti.





Kaynak: AA