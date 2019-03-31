Antalya'da seçmen sandık başına gitti (2)

85 YAŞINDAKİ KADIN EVİNDE OY KULLANDI

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlar, evlerine getirilen seyyar sandıkta oy kullandı. Pazarcı Mahallesi'nde yaşlılıktan dolayı yürüme zorluğu çeken ve kısa süre önce ameliyat olan Zekiye Özalp, evinde oğlu İhsan Özalp'ın yardımıyla oyunu kullandı. Annesinin sağlık problemleri dolayısıyla oy kullanmaya gidemediğini söyleyen İhsan Özalp, "Buraya sandık görevlileri gelerek oyunu kullandırdık. Bu uygulamadan çok memnunuz. Annem yürüyemiyor, ameliyat olmuştu. Yaşından dolayı bazı problemleri var. Onun için de Yüksek Seçim Kurulu'na müracaat ettik. Kabul ettiler. Geldiler, annemin oyunu kullandık" dedi.

OYUNU AĞZIYLA ATTI

Serik ilçesinde yıllar önce elektrik çarpması sonucu iki kolunu da dirsekten itibaren kaybeden Bülent Bodur (39), Tekeli İlkokulu'nda oyunu kullandı. Serik Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü'nün engelli kadrosunda çalışan Bülent Bodur, eşinin yardımıyla kabinde oyunun kullanarak, zarfı ağzıyla sandığa atarken, imzasını da ağzıyla attı. Aynı sandığa tekerlekli sandalyeyle gelen Fahri Çelik de oyunu kullandı.

KUMLUCA'DA 11 KİŞİ EVİNDE OY KULLANDI

Kumluca ilçesinde mobil sandık uygulaması kapsamında 11 kişiye evinde oy kullandırıldı. Mobil sandık kurulu üyeleri ilk olarak Temel Eğitim Mahallesi'nde oturan doğuştan bedensel engelli Minire Kılıç'ın (79) evinde gitti. Kılıç oyunu kullandıktan sonra mobil sandık kurulu, diğer seçmenlere oy kullandırmak üzere ayrıldı. Kumluca'da Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 3 hasta, evde bakım ambulansıyla oy kullandırılmaya götürüldü. Bunlardan 2 gün önce bel fıtığı ameliyatı olan Şehriban Karakaya, evde sağlık ekipleri tarafından Salur Mahallesi Ortaokulu'na götürülerek, oyunu kullandıktan sonra tekrar hastaneye getirildi.

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DHA