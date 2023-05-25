Antalya’da servis aracı otomobille çarpıştı: 12 yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen kazada 12 kişi yaralandı. Kaza otel personelini taşıyan minibüs ile otomobil arasında gerçekleşti.

Meydana gelen kaza Serik'in D400 karayolu Kadıoğlu Kavşağında yaşandı. Toplanan bilgiler, Turgay K. 'nın kullandığı 07 AGZ 977 plakalı servis aracının, İlker Ö isimli vatandaşın kullandığı 42 EEM 98 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştığı yönünde. İhbar edilen kaza üzerine olay yerine ambulans, itfaiye, polis ekipleri intikal etti. Serviste bulunan 12 yaralı otel çalışanı ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Haberin Devamı

Otel çalışanlarını taşıyan servis şoförü Tugay KK., olay hakkında "Geçerken önüme çıktı. Arkadaşlar şahit zaten. Bilmiyorum ne olacak." açıklamasında bulundu.

Karayolu üzerinde market işleten Hüseyin Tekinaslan, "Servis çok hızlı geliyordu. Öteki araç önüne çıkınca çarptı. Yolda başka araç yoktu bereket. Kırmızı yandığında sürünerek geldi. Çok sayıda yaralı var, ölü de olabilirdi. Burada çok sayıda servis bekleyen insan vardı. Bu kırmızı ışık ihlaline çözüm bulunması gerekiyor " cümlelerini kurdu