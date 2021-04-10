Nefes kesen mücadelede kadro belli oldu! İşte Galatasaray - Fatih Karagümrük ilk 11leriIğdır’da korku dolu anlar! Elektrik panosu bir anda patladıBöyle duyarsızlık görülmedi! Çocukları pozitif olan kadın işe giderken yakalandıSON DAKİKA! Bakan Selçuk cevapladı: Okullar kapanacak mı?Basketbol Ligi'nde heyecan dorukta! Kocaeli Kağıtspor:82 - Akhisar Belediye Basketbol:80Belediye Derince Spor 0 - 1 Edirne Belediyesi Paş Edirnespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuBarınma merkezinde inceleme! BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Hatay'da geçici barınma merkezini ziyaret ettiArnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor 0 - 2 Fatsa Belediyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuKardeşlerim 8. bölüm canlı izle| Kardeşlerim son bölüm Atv canlı izleSavaşçı 5. sezon 1 bölüm canlı izle| Savaşçı 100. bölüm Fox TV canlı izle
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Antalya’da şiddetli rüzgar çilek seralarını vurdu! Üreticiler "Hasar çok fazla"

Antalya’da şiddetli rüzgar çilek seralarını vurdu! Üreticiler "Hasar çok fazla"

Antalya'da dün akşam saatlerinden bu yana etkili olan şiddetli rüzgar, Serik İlçesi'nde çilek seralarını vurdu.Naylon örtüleri uçan seralarda maddi hasar meydana geldi.

Antalya’da şiddetli rüzgar çilek seralarını vurdu! Üreticiler "Hasar çok fazla"

Antalya'da dün akşam saatlerinden bu yana etkili olan şiddetli rüzgar, Serik İlçesi'nde çilek seralarının naylon örtülerini uçurdu. Turizmin başkenti Antalya'da dün akşam saatlerinden bu yana şiddetli rüzgar etkili oluyor. Şiddetli rüzgar Serik ilçesinde çilek seralarını vurdu. Rüzgarın eskisiyle seraların örtüleri etrafa yayıldı.

Kadriye Mahallesi'nde birçok seranın örtüsü rüzgâr nedeni ile uçtu. Rüzgar nedeni ile naylonları uçan çilek üreticisi Mehmet Ali Esentekin, "Şiddetli bir rüzgar geldi. Bütün tünelleri kaldırdı. Tünellerin muşambası buğday tarlaların içerisine girmiş. Komşuların tarlasını mahvetmiş. Hasar çok fazla" dedi. Öte yandan şiddetli rüzgarın bu gece saatlerine kadar süreceği öğrenildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT