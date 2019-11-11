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  3. Antalya'da siyanür dehşetini yaşatmıştı! O babanın intihar mektubu ortaya çıktı

Antalya'da siyanür dehşetini yaşatmıştı! O babanın intihar mektubu ortaya çıktı

Antalya'da siyanürle eşi, oğlu ve kızını zehirledikten sonra intihar eden Selim Şimşek'in geride bıraktığı 2 sayfalık mektubun bir bölümü ortaya çıktı.

elim Şimşek (36), eşi Sultan Şimşek'i (38) ve çocukları Ceren (9) ile Ali Çınar Şimşek'i (5) siyanürle zehirledi. Selim Şimşek'in geride bıraktığı 2 sayfalık mektuba polis el koydu.Ulaşılan mektupta, Şimşek şu ifadelere yer veriyor:

"Çok uzun zamandır kafamda kuruyordum. Kendimi öldürmem eşim ve çocuklarımı içinden çıkılmaz bir buhrana bunalıma sokabilirdi. Onları da yanımda götürmek en mantıklısı idi. Arkamızda kalanlar üzülecek, ağlayacak, sızlayacak sonrasında yavaş yavaş unutacaklar biliyorum. Çünkü büyükler her zaman söylerler 'Ne olursa ölene olur' diye. Bu söze istinaden canımdan bile çok sevdiğim eşim ve çocuklarımı bu kötü pis dünyada bırakamazdım. Sürekli dua ediyorum. Allah'ım bir mucize gönder diye. Bugün gözbebeğim canımın taa içi sevgili kızımı uyumaya götürdüm ve daha önce hiç olmadığı kadar sıkı ve uzun bir şekilde sarıldı bana. Yüreğim parçalandı." 

11 Kasım 2019 Pazartesi 13:42

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