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Antalya'da skandal görüntü! Ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz etti

Antalya'da 71 yaşındaki bir kişi arka ayaklarını hortumla bağladığı 2 yavrusu bulunan köpeğe tecavüz girişiminde bulundu. Çocukların cep telefonuna kaydettiği o anların ardından köpek barınağa teslim edilirken kişi ise polis tarafından gözaltına alındı.

Antalya'nın Kepez ilçesi Ayanoğlu Mahallesi'nde ayaklarından hortumla bağlanan köpeğe defalarca tecavüz eden 71 yaşındaki kişinin görüntüleri izleyenleri şoka uğrattı. Cep telefonu ile çekilen görüntülerden sonra ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kişiyi gözaltına alırken köpek ise barınağa teslim edildi.

 

Ankara'da Kepez ilçesi Ayanoğlu Mahallesi 1802 sokak üzerindeki gecekonduda meydana gelen olayda mahalledeki çocuklar bir süredir 2 yavrusu bulunan dişi bir köpeği sürekli evine götüren H.Y.'den şüphelendi. Bunun üzerine çocuklar H.Y.'yi takip etmeye başladı.

Antalya'da skandal görüntü! Ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz etti

Köpeği eve götüren H.Y.'nin arkasından evin yıkık olan duvarına tırmanıp tepeden izleyen çocuklar, adamın köpeğe tecavüz ettiğini gördü. Cep telefonuyla durumu kayda alan çocuklar, polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri H.Y.'yi gözaltına alarak Varsak Şehit Uğur Gökcan Polis Merkezi'ne götürdü.
 

Antalya'da skandal görüntü! Ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz etti

TECAVÜZ EDERKEN YANAĞINDAN ÖPTÜ
 

Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde ise köpeğin arka ayaklarını hortumla bağlayan H.Y.'nin köpeğe yerde oturur vaziyette tecavüz ettiği görüldü. Tecavüz sırasında H.Y.'nin bir eliyle köpeği sevip bir eliyle de kafasını kendisine doğru çekip köpeğin yanağından öptüğü dikkati çekti.

Antalya Candostları Derneği Başkanı Arife Yanık ise H.Y.'nin geçimini kağıt toplayarak sağladığını öğrendiklerini ve köpeği barınağa götürüp, teslim ettiklerini antalırken, olayın takipçisi olacaklarını ve H.Y.'nin tutuklanması gerektiğini söyledi.

Antalya'da skandal görüntü! Ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz etti

Şikayetçi olduklarını da ifade eden Arife Yanık, "Hayvanla cinsel ilişkiye girmenin suç olduğu hayvan hakları kanununa göre ve ceza kanununa göre işlem yapılacak. Para cezasıyla kalmamalı, tutuklanmasını talep ediyoruz. İsteyen hayvanlara tecavüz edip isteyen de ezip öldürebiliyor. Cezalar çok hafif, caydırıcı cezaların gelmesini istiyoruz. Tecavüz, tecavüzdür. Bunun hayvanı insanı yoktur" dedi.

Antalya'da skandal görüntü! Ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz etti

Okan Gül
Video Editörü


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