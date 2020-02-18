Antalya’da soba zehirlenmesi: 3 yaralı

Antalya'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen üç kişi, tedavi edilmek üzere ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Aralarında baygınlık geçirenlerin de olduğu yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay, bugün sabah 10.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloluk Mahallesi 1830. Sokak üzerindeki 2 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesinin yaşadığı eve gelen Mehmet Tekeli, kapıyı çalmasına karşın açan olmayınca üzerinde taşıdığı yedek anahtarla kapıyı açarak eve girdi. Sobanın bulunduğu evin salonunda annesi Nigar ve babası Orhan Tekeli ile anneannesi Ayşe Çelikli'nin ise diğer odada hareketsiz yattığını gören Mehmet Tekeli, içeride yoğun bir koku olduğunu fark edince önce soba kovasını dışarıya çıkardı, ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talep etti. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen üç kişiye ilk müdahalede bulunarak, ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Tekeli ailesinin yan komşularından esnaf Ayhan Akpınar, "Sobadan zehirlenmişler, ambulans geldi ve götürdü. Kadın biraz kötüydü ama diğerleri iyi gibiydi." dedi.

Baygınlık geçiren yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA