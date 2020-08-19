Antalya'da soğuk hava deposunda korkutan yangın!
Antalya'da sabah saat 08.00 sıralarında Organize Sanayi Bölgesinde soğuk hava deposu üretimi yapılan bir fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
Antalya'da sanayi bölgesinin 2. kısmındaki bir soğuk hava deposu üretimi yapan bir fabrikada sabah saat 08:00 civarında yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürdürülürken herhangi bir yaralı ve can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.
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