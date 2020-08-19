Antalya'da soğuk hava deposunda korkutan yangın!

Antalya'da sabah saat 08.00 sıralarında Organize Sanayi Bölgesinde soğuk hava deposu üretimi yapılan bir fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor.