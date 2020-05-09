Antalya'da 'sosyal mesafeli oto havuz' turu (2)

OTOPARKA ÇEKİLDİ, CEZA KESİLDİ

Antalya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olduğu için denize ve havuza giremeyen otomobil aksesuarcısı Murat Tokmak'ın, üstünü kesip içerisine branda gererek havuza dönüştürdüğü otomobil, polis tarafından otoparka çekildi. Şikayet üzerine aracın belgelerinde inceleme yapan polis, çekme belgeli ve trafiğe çıkmasının yasak olduğunu belirledi. Tokmak'a da cezai işlem uygulandığı kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA