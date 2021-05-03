Antalya'da sosyal mesafenin yok sayıldığı tepki çeken eğlenceyle ilgili inceleme başlatıldı

Eğlence görüntülerinin sosyal medyada yayımlanması ve haberlere konu olması üzerine Sorgun bölgesindeki 5 yıldızlı otelde inceleme yapıldı.

Evrak kontrolü yapılan otelin diğer kurallara uygun olup olmadığına da bakıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekibince otele maske ve mesafe kurallarına uyulmadığı için idari yaptırım uygulandı.

Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, otelle ilgili incelemelerin sürdüğünü belirterek, "İncelemeler sonucunda ilgili kurumlar gerekli olan raporları hazırlayacak. Raporlara göre gerekli yaptırım uygulanacak." dedi.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI