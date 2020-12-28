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  3. Antalya'da tatil yapan Rus turist otel odasında ölü bulundu

Antalya'da tatil yapan Rus turist otel odasında ölü bulundu

Antalya'nın Konyaaltı ilçesine tatil için gelen 40 yaşındaki Rus turist, kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Antalya'da tatil yapan Rus turist otel odasında ölü bulundu

Olay, dün gece Konyaaltı Sahilindeki bir otelde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, tatil için Antalya'ya gelen 40 yaşındaki Pavel Khapaev, birlikte tatil yaptığı kız arkadaşı Oksana Komarova tarafından yatakta hareketsiz halde bulundu. İhbarın üzerine olay yerine 112 Acil Servis Ekipleri sevk edildi. Ekipler, Khapaev'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Khapaev'in cenazesi, kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Emniyete ifade için çağırılan Oksana Komarova'nın polise verdiği ifadede, akşam alkol aldıktan sonra yattıklarını ve gece 04.00 sıralarında uyandığında Khapaev'in nefes almadığını görünce sağlık ekiplerine haber verdiğini söylediği öğrenildi.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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