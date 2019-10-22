Antalya’da tırın dorsesi alev alev yandı

Antalya'da plastik boru yüklü tırın dorsesi alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre yangın Döşemealtı ilçesi Altınkale Mahallesi Palmiye Caddesi üzerinde 07 BDN 15 plakalı tırın, 07 BDN 14 plakalı dorsesinde meydana geldi. Duacı Mahallesi'ne doğru ilerleyen tırın dorsesi henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Sürücü M.G, dorseden dumanlar yükseldiğini görünce aracını hemen kenara çekti. Sürücü alev alev yanan dorseden tırın ön bölümünü ayırdı. Plastik boru yüklü dorsedeki yangına itfaiye ekibi müdahale etti. Yangında dorsede bulunan tüm borular yanarken, yaralanan olmadı.

Kaynak: İHA