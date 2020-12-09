Antalya'da toplu taşımaya zam mı geldi? | Antalya toplu ulaşım zammı ne kadar?

Antalya'da toplu taşıma araçlarına, UKOME Genel Kurulu tarafından yapılan açıklamayla zam geldiği bilgisi verildi. Yeni tip koronavirüs salgınında toplu ulaşım araçlarına gelen kişi sınırlaması, kazanöların düşmesine neden olurken yapılan zammın yüzde 14 - 16 arasında olduğu belirtildi.

ANTALYA'DA TOPLU TAŞIMAYA ZAM MI GELDİ?

UKOME Genel Kurulu tarafından yapılan bilgilendirmede, Antalya'da toplu taşıma araçlarına zam geldiği belirtilirken bu zamların merkez ilçeler ve Alanya'da yarından itibaren, diğer ilçelerde ise yılbaşından sonra uygulamaya geçeceği bilgisi verildi. Zamla birlikte bir sınırlama da aktarma sayısına getirilirken daha önce bir saat içinde yapılan aktarma sayısı da bire düşürüldü.

ANTALYA TOLU ULAŞIM ZAMMI NE KADAR?

Yeni tarife ile ücretler şöyle oldu:

TAM: 3,65 TL (3,20 - eski fiyat)

EMEKLİ: 3,15 TL (2,70 - eski fiyat)

ÖĞRETMEN: 3,15 TL (2,70 - eski fiyat)

ÖĞRENCİ: 2,20 TL (1,80 - eski fiyat)

Yeni uygulama ile ayrıca daha önce bir saat içinde 2-3 sefere kadar yapılan ücretsiz aktarma işlemi ise bire düşürüldü. Uygulama Antalya merkez ve Alanya’da yarından itibaren uygulamaya konulurken diğer ilçelerde yılbaşından itibaren uygulamaya başlanacak.

OTOBÜSÇÜLER ODASI'NDAN AÇIKLAMA

Antalya Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yasin Arslan,16 aydır toplu taşımaya zam yapılmadığını belirterek "Bizim talebimiz yüzde 30-35 arasındaydı ancak yüzde 14 oranında bir zam uygun görüldü. 16 aydır toplu taşıma dışındaki her kaleme yüzde 50 oranında zam geldi. Toplu taşıma işini sürdürebilmemiz için bu zammın olması gerekiyordu. Giderlerimizin artışını karşılayabilmemiz lazım. Antalya haltının bizi anlayışla karşılayacağını düşünüyorum " dedi.

Toplu taşımada 25 kalemde uygulanan ücretsiz taşıma ise devam edecek.