Antalya’da trafik kazası:2 yaralı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde akşam saatlerinden meydana gelen trafik kazasından 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yazır Mahallesi'nde K.Ü. yönetimindeki 07 P 1529 plakalı kamyonet karşı yönden gelen M.A. yönetimindeki 07 SEH 40 plakalı araç ile çarpıştı. Şerit ihlali sebebiyle yaşandığı iddia edilen kazada 07 SEH 40 plakalı araç sürücüsü M.A. ve 07 P 1529 plakalı araç sürücüsü K.Ü. yaralandı. Yaralılardan acil sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA