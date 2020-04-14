İstanbul16 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Antalya’da trafik kazası:2 yaralı

Antalya’da trafik kazası:2 yaralı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde akşam saatlerinden meydana gelen trafik kazasından 2 kişi yaralandı.

Antalya’da trafik kazası:2 yaralı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde akşam saatlerinden meydana gelen trafik kazasından 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yazır Mahallesi'nde K.Ü. yönetimindeki 07 P 1529 plakalı kamyonet karşı yönden gelen M.A. yönetimindeki 07 SEH 40 plakalı araç ile çarpıştı. Şerit ihlali sebebiyle yaşandığı iddia edilen kazada 07 SEH 40 plakalı araç sürücüsü M.A. ve 07 P 1529 plakalı araç sürücüsü K.Ü. yaralandı. Yaralılardan acil sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA




GÜNDEM ÖZETİ


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT