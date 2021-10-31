Antalya'da tur midibüsü devrildi! 8 turist yaralı Antalya'nın Serik ilçesinde havalimanına giden bir midibüs devrildi. Kazada 2'si çocuk olmak üzere 8 turist yaralandı.

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Ufak Aktaş hakimiyetindeki 07 FNU 94 plakalı tur midibüsü, Sanayi Kavşağı'nda sürücünün kontrolünden çıkarak refüje vurdu. Arkasından yolun karşısına geçerek devrildi. Çevredeki kişilerin ihbar etmeleriyle birlikte kaza bölgesine polis ve sağlık ekipleri nakledildi. 8 TURİST YARALI 8 Rus turist kazada yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Serik Devlet Hastanesi'ne ve özel bir hastaneye götürüldüler. 2 yaralı çocuğun durumlarının ağır olduğu vurgulandı. Kazanın, 15 turistin Antalya Havalimanına götürülürken gerçekleştiği belirtildi. antalyakoç