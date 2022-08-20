Antalya'da tur otobüsü yolcu otobüsüne çarptı! Çok sayıda kişi yaralandı! 2 kişinin durumu ağır!

Antalya’da tur otobüsü yolcu almak için duran otobüse arkadan çarptığı kazada 2’si ağır 25 kişi yaralandı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Kaza Alanya ilçesi Okurcalar Mahallesi D400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Z.K. (51) idaresindeki 63 AED 492 plakalı otobüs ile yolcu almak maksadıyla durakladığı sırada G.A. (40), yönetimindeki 07 AT 855 plakalı tur otobüsü arkadan çarptı.

Antalya'da tur otobüsü yolcu otobüsüne çarptı! Çok sayıda kişi yaralandı! 2 kişinin durumu ağır!

Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri aracına sıkışan G.A’yı güçlükle çıkardı. Kazada tur otobüsünde yolcu bulunmadığı belirtildi. Kazada 2’si ağır 25 yaralı çevre hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.

Antalya'da tur otobüsü yolcu otobüsüne çarptı! Çok sayıda kişi yaralandı! 2 kişinin durumu ağır!

Kazayı yara almadan atlatan yolcuların kaldırımda beklediği anlar dikkatlerden kaçmadı. Yolcular jandarma araçlarıyla karakola götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya'da tur otobüsü yolcu otobüsüne çarptı! Çok sayıda kişi yaralandı! 2 kişinin durumu ağır!

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