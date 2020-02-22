Antalya'da "Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi 2. Sektör Zirvesi" düzenlendi

ANTALYA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Türkiye siber saldırılara maruz kalan ülkeler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Bunun farkında olarak yeni konjonktürde ülkemizin maruz kaldığı çeşitli tehdit ve saldırıları da düşünerek, bu alanın boş bırakılmayacağı gerçeğini net görüyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin desteğiyle Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi tarafından, Antalya'nın Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde "2. Sektör Zirvesi" düzenlendi.

Zirve kapsamında gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan Demir, Türkiye'nin siber saldırılara maruz kalan ülkeler arasında ilk sıralarda yer aldığını vurgulayarak, "Bunun farkında olarak yeni konjonktürde ülkemizin maruz kaldığı çeşitli tehdit ve saldırıları da düşünerek, bu alanın boş bırakılmayacağı gerçeğini net görüyoruz." diye konuştu.

Organizasyonun, bir inisiyatifin göstergesi olduğunu belirten Demir, ilgili bakanlıklarla çok iyi bir danışma ve iş birliği sergilediklerini aktardı.

Toplantıda katılımcıların görüşlerini aldıklarına dikkati çeken Demir, sektörle dirsek temasının devam edeceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Toptan bir strateji ve iş paylaşımı ile açık alanlar, dolması gereken ve geliştirilmesi gereken alanların analizini yapmadan yola çıkarsak, birbirinin ayağına basan, birbirini çelmeleyen bir yapıyla gitmiş olacağız. Kümelenmenin bu manada önemli katkısının da bulunacağını tahmin ediyorum. Kümelenmedeki şirketlerimizin birbirlerini, dayanışma içinde yürüyen bir grup olarak görmeleri lazım. Herkes bu konuda önünün açık olduğunu düşünmeli. Devamlılık neticesinde belki bir yıl sonra önemli ürünlerin dünya ölçeğinde etkin bir Türk siber güvenlik yapılanması olduğunu duyacağımız haberleri alacağımızı umuyorum."

- 2. Sektör Zirvesi ödülleri verildi

Konuşmaların ardından, Demir, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ile Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, girişimcilik faaliyetlerinde bulunan, ekosisteme ve eğitime destek veren, yılın parlayan yıldızı niteliğini taşıyan, en fazla ülkeye ihracat yapan ve küme faaliyetlerine katılım sağlayan 15 kurum ve firmaya ödüllerini verdi.





Kaynak: AA