Antalya’da tüyler ürperten cinayet! Ağaçların arasında duman çıkan araçtan 28 yaşındaki bir gencin cesedi çıktı

Antalya'nın Alanya ilçesinde şarampole yuvarlanmış ve ağaçların arasında duman çıkarken bulunan araçtan 28 yaşındaki bir gencin cesedi çıktı. Boğaz kısmında kesici alet izine rastlanması olayın kaza süsü şüphesini yarattı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Antalya’da tüyler ürperten cinayet! Ağaçların arasında duman çıkan araçtan 28 yaşındaki bir gencin cesedi çıktı

Antalya'nın Alanya ilçesinde şarampole yuvarlanmış ve ağaçların arasında duman çıkarken bulunan araçtan 28 yaşındaki bir gencin cesedi çıktı. Ceset üzerinde yapılan incelemede boğaz kısmında kesici alet izine rastlanıldığı öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Olay, 22.30 sıralarında Bektaş Mahallesi Ali Bodalar mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yaylaya gitmekte olan vatandaşlar yoldan 15 metre aşağıdaki ağaçlık alanda bir araçtan dumanlar yükseldiğini fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Belirtilen adrese gelen polis ekipleri, araçta yaptıkları incelemede şoför koltuğunda adının Mustafa Turaç olduğu öğrenilen 28 yaşındaki gencin cesedini buldu.

Antalya’da tüyler ürperten cinayet, ağaçların arasında duman çıkan araçtan 28 yaşındaki bir gencin cesedi çıktı

Ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin araç üzerindeki parmak izi çalışmaları ve savcı incelemesinin ardından gencin cenazesi kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere otopsi için Alanya Adliyesi Morguna kaldırıldı. Turaç'ın ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi. Araç, incelemelerin ardından bulunduğu bölgeden vinç yardımıyla alınarak daha geniş bir araştırma için emniyet otoparkına çekildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya’da tüyler ürperten cinayet, ağaçların arasında duman çıkan araçtan 28 yaşındaki bir gencin cesedi çıktı

Antalya’da tüyler ürperten cinayet, ağaçların arasında duman çıkan araçtan 28 yaşındaki bir gencin cesedi çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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KAYNAK: İHA

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