Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen iki zanlı tutuklandı
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.Manavgat Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, Salkımevler Mahallesi'nde durumlarından şüphelenilerek durdurulan kişilerin üstünde arama yapıldı.Aramada,...
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.
Manavgat Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, Salkımevler Mahallesi'nde durumlarından şüphelenilerek durdurulan kişilerin üstünde arama yapıldı.
Aramada, üzerlerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilen kişilerin, uyuşturucuyu aldıkları adrese düzenlenen operasyonda T.H.N ve M.A. gözaltına alındı.
Evde yapılan aramada bulunan 630 liraya el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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