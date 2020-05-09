İstanbul19 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen iki zanlı tutuklandı

Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen iki zanlı tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.Manavgat Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, Salkımevler Mahallesi'nde durumlarından şüphelenilerek durdurulan kişilerin üstünde arama yapıldı.Aramada,...

Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen iki zanlı tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Manavgat Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, Salkımevler Mahallesi'nde durumlarından şüphelenilerek durdurulan kişilerin üstünde arama yapıldı.

Aramada, üzerlerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilen kişilerin, uyuşturucuyu aldıkları adrese düzenlenen operasyonda T.H.N ve M.A. gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada bulunan 630 liraya el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



Kaynak: AA




GÜNDEM ÖZETİ


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT