Antalya'da vatandaşlar fırın ve marketlere koştu (2)

VATANDAŞLAR YASAKLARI UNUTTU

İçişleri Bakanlığı'nca akşam saatlerinde koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler doğrultusunda 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından Antalya'nın Alanya ilçesinde de yasak kapsamındaki kentlerdekilere benzer görüntüler yaşandı. Fırınların ve marketlerin önünde uzun kuyruklar oluşurken, koronavirüs tedbirleri nedeniyle bir süredir bomboş olan sokaklar, tekrar doldu. Bzı vatandaşların sosyal mesafe, maske ve eldiven gibi tedbirlere uymadığı görüldü.

SERİK'TE DE DURUM BENZER

Sokağa çıkma yasağının duyurulmasıyla birlikte Serik'te yaşayanlar da soluğu fırınlarda ve manavlarda aldı. Burada da vatandaşlardan bazıları koronavirüs tedbirlerine yeterince uymadı.

VALİ KARALOĞLU: SERALARDA ÇALIŞMAK YASAK KAPSAMINDA OLMAYACAKTIR

Antalya Valisi Münir Karaloğlu da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı'nın, "Bozulma riski bulunan tarım ve hayvancılık ürünlerinin hasadında çalışacaklar" genelgenin ilgili hükmü gereğince Antalya'da seralarda çalışmak ve toplanan ürünlerin hallere getirilmesi yasak kapsamında olmayacaktır" dedi.

FIRINLARDA UZUN KUYRUK

Sokağa çıkma yasağının duyurulmasıyla kentin farklı noktalarında fırınlarda uzun kuyruklar oluşurken, 2 saattir ekmek sırasında beklediğini söyleyen Hayri Can, "Biz yumurta aldık, evde çocuğum var onun için süt alacağım. Şu an burada 150- 200 kişi var, burada virüs bulaşma riski daha fazla. 2 saattir sırada bekliyorum, hala sıra bize gelmedi. Alamazsak da evimize döneceğiz, kurallara da uyacağız" dedi.

Ekmek almak için sırada bekleyen Mustafa Kalender, "2 saatten bu yana ekmek sırasında bekliyoruz. Polis ekmek için idare edebileceğini söyledi o yüzden bekliyoruz" diye konuştu.

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Kaynak: DHA