Antalya'da yok artık dedirten ölüm: Elektrik demirlerine temas etti...

Antalya'da korkunç bir olay yaşandı. Ramazan Harmancı isminde bir çalışan, sera üzerine plastik örtü monte ederken, yüksek gerilim hattına temas etti. Feci şekilde can veren gencin ölümü hakkında soruşturma başlatıldı.

Olay, saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Çobanlar Mahallesi’nde meydana geldi. S.K.'ya ait inşaatı tamamlanmış sera üzerine plastik örtü monte işinde çalışan Ramazan Harmancı, yaklaşık 5 metre yükseklikte sera demirleri üzerine plastik örtü monte ederken, yaklaşık 1 metre üzerinden geçen yüksek gerilim hattına temas etti.

SAATLERCE ASILI KALDI

Harmancı, yaklaşık 6 metre yükseklikteki sera demirlerine asılı kaldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Elektrik akımının kesilmesinden sonra yaklaşık 2 saat asılı kaldığı yerden indirilen Harmancı’nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ramazan Harmancı’nın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



