Antalya’da zincirleme trafik kazası

Antalya'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Çallı Vatan Bulvarı'nda sürücüleri öğrenilemeyen 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvarın "U" dönüşü kısmında ani fren yapan bir araç, arkadan gelen diğer 4 aracın daha çarpışmasına sebep oldu. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaynak: İHA