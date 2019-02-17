Antalya’daki cinayetin zanlısı Konya’da menfezde yakalandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde arkadaşını bıçaklayarak öldürdükten plakasız araçla kaçan cinayet zanlısı, Konya'nın Seydişehir ilçesinde yol kontrolü yapan jandarmanın "dur" ihtarına uymayıp kaçtıktan sonra saklandığı menfezde yakalandı.

Olay, dün gece Antalya'ya bağlı Kepez ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Seydişehir İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Seydişehir-Antalya Karayolu üzerinde yapılan yol kontrol ve araması sırasında plakasız aracı durdurmaya çalıştı. Sürücünün durmayarak kaçması jandarma ekipleri peşine düştü. Araç gittiği güzergahta yaşanan kovalama sırasında Seydişehir Emniyet Müdürlüğüne ve Seydişehir Bölge Trafik Amirliğine de bilgi verildi. Yapılan aramalar sonucunda araç Gevrekli Mahallesinde terk edilmiş halde bulundu. Çevrede araştırma yapan jandarma ekipleri araç sürücüsü Emre K.'yi (24) yol altında bulunan menfeze saklanmış olarak buldu.

Gözaltına alınan şüpheli Emre K.'nin ilk ifadesinde, Antalya'nın Kepez ilçesinde arkadaşı Atıf Ergen'in (25) babasına ait 07 BIG 56 plakalı araçla Kepez İlçesi Baraj Mahallesinde gezmeye başladığını daha sonra araç içerisinde tartıştıkları Atıf Ergen'i karın ve sırt bölgesinden bıçakladığını itiraf etti.

"Yaralı arkadaşı araçtan atlayınca korkup kaçmış"

Şüpheli Emre K.'nın olayın ardından arkadaşı Atıf Ergen'in araçtan kaçmak isteği sırada Baraj Mahallesinde bulunan baraja ait sulama kanalı içerisine düştüğünü ve kendisinin de korkup arkadaşının aracını alarak olay yerinden kaçtığını söyledi. Zanlının, yakalanmamak için aracın plakalarını sökerek Konya'ya gittiğini ve yolda karşılaştığı jandarma ve polis ekiplerinin "dur" uyarılarına uymayarak kaçtığını, arkadaşının son durumunu bilmediğini öne sürdüğü öğrenildi. Cinayet zanlısının ifadeleri doğrultusunda, olayla ile ilgili olarak Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne bilgi verildiği öğrenildi.

Ceset baraj göletinde bulundu

Antalya Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce bölgede yapılan aramada Atıf Ergen'in cansız bedeni Kepez Baraj Göletinde bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu. Gözaltına alınan şüpheli Emre K.'nin "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan arandığı da öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA