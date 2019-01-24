Antalya’daki hortum felaketinde ölenlerin sayısı 2’ye yükseldi

Antalya'nın Finike-Kumluca sahil karayolunda çıkan hortum sonucu ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Edinilen bilgiye göre, Finike'de ASAT görevlisi Bayram Demir bina önünde bulunduğu sırada çıkan hortum nedeniyle portakal bahçesine savruldu. Yapılan arama portakal bahçesinde yaralı olarak bulunan Demir, sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Bayram Demir tüm müdahaleye rağmen akşam saatlerinde hayatını kaybetti. 39 yaşında ve 1 çocuk babası Demir'in vefatı hastane bahçesinde bekleyen ailesi ve iş arkadaşlarını üzüntüye boğdu. Demir'in cenazesi yarın cuma namazının ardından Kum Mahallesi'nde defnedilecek.

Öte yandan Kumluca'da hortumun savurduğu parçaların başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden 13 yaşındaki Berivan Karakeçe'nin ise Finike ilçesinde yarın cuma namazının ardından toprağa verileceği bildirildi.

Kaynak: İHA