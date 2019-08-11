Antalya'daki orman yangını kontrol altına alındı
Antalya Kumluk ilçesi Mavikent Mahallesi Karaöz mevkiinde orman yangını çıktı. Çok fazla araçla müdahale edilen yangın 1.5 saat sonunda kontrol altına alınırken yangında 2,5 hektar alan zarar gördüğü bildirildi.
Antalya'dan 2.5 hektar alanın zarar gördüğü bir orman yangını yaşandı.
Mavikent Mahallesi Karaöz mevkisindeki ormanlık alanın iki farklı bölgesinden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.
Yangına Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 helikopter, 12 arazöz, 3 su tankeri, 3 ilk müdahale aracı, 1 dozer, 1 yangın takip aracı ve 80 orman işçisi müdahale etti.
Ekiplerin 1,5 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında 2,5 hektar alan zarar gördü.
Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kumluca ilçesi Mavikent beldesi Yenicepınar Ömer mevkisinde orman yangını çıktığını ve ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangının kontrol altına alındığını söyledi.
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