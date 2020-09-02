Antalya'daki sokak düğününde ortalık birbirine girdi!

Antalya’da henüz bilinmeen bir nedenden ötürü sokak ortasında düzenlenen düğünde kavga çıktı. Yumrukların ve sandalyelerin havalarda uçuştuğu kavga cep telefonu kameralarına anbean kaydedildi.