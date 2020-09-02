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  3. Antalya'daki sokak düğününde ortalık birbirine girdi!

Antalya'daki sokak düğününde ortalık birbirine girdi!

Antalya’da henüz bilinmeen bir nedenden ötürü sokak ortasında düzenlenen düğünde kavga çıktı. Yumrukların ve sandalyelerin havalarda uçuştuğu kavga cep telefonu kameralarına anbean kaydedildi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Çaybaşı Mahallesi’nde gerçekleşen olayda sokakta düğün yapan vatandaşlar henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bir anda birbirine girdi. Ortalığın savaş alanına döndüğü görüntülerde bir kişinin başına şişe çarpması sonucu yaralandığı öğrenildi.

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02 Eylül 2020 Çarşamba 13:16
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