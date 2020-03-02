Antalya'daki STK'lardan ortak açıklama: Devletimizin ve ordumuzun yanındayız

İDLİB'de gerçekleşen hain saldırı sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği Bahar Kalkanı harekatına destek amacıyla ortak açıklama yapan STK'lar adına konuşan Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, "Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız" dedi.

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleşen ortak açıklama nedeniyle Antalya'daki sivil toplum örgütlerinin temsilcileri Antalya Ticaret Borsası'nda biraraya geldi. Sivil toplum örgütleri adına açıklamayı yapan Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, 81 ilde Türkiye'nin önde gelen 30'a yakın meslek örgütü, sendika konfederasyonu ve sivil toplum kuruluşunun hep birlikte bu açıklamayı yaptığını belirterek, "Bizler, her kritik dönemde milletimizin ve devletimizin yanında durduk. Üstlendiğimiz sorumluluğun hakkını vererek hareket ettik. Bugün de İdlib'te gerçekleşen hain saldırıya ilişkin, ortak tepkimizi gösteriyoruz" dedi.

ZULÜMLERE DÜNYA SESSİZ KALDI

Öncelikle vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan tüm kahraman askerlerimizin ruhlarının şad olmasını dileyen Çandır, "Rabbim şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Yakınlarına sabır ve metanet, yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin. Milletimizin başı sağ olsun. Askerlerimiz İdlib'de, hem ülke sınırlarımızı ve hem de mazlumları korumaktaydı. Zira Suriye'de yaşanan zulümlere, yüzbinlerce sivilin zalimce katledilmesine, milyonların evinden, toprağından sürülmesine, dünya sessiz kaldı" dedi.

BU SALDIRI ASLA KABUL EDİLEMEZ

Türkiye'nin barış ve huzur odaklı çabalarının, ne yazık ki, pek çok ülkede karşılık görmediğini söyleyen Ali Çandır, "Buradan tekrar sesleniyoruz. Karşımızda, insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden, zihniyete sahip bir rejim bulunuyor. Suriye'yi her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklüyor. İşte rejim güçleri son olarak da, yapılan anlaşmalara uymayarak, askerlerimizi kalleşçe pusuya düşürdü. Bu saldırı, asla kabul edilemez" diye konuştu.

BEDELENİ ÖDEYECEKLER

Masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalınmasının beklenemeyeceğini vurgulayan ATB Başkanı Çandır, "Tarihi ve kültürel bağlarımız bulunan, rejimin zulmünden kaçan Suriyeli kardeşlerimizin yaşama hakkını korumak tarihi, insanı ve vicdani sorumluluğumuzdur. Türk Devleti ve Ordusu, bugüne kadar, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekâtıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermiştir. Elbette bu acımasız saldırının sahipleri bunun bedelini ödeyecektir" şeklinde konuştu.

KATİL REJİM

Bahar Kalkanı harekatıyla rejim ve destekçilerinin bu bedeli ödemeye başladıklarını dile getiren Başkan Çandır, şöyle devam etti:

"Şunu da herkes bilsin ki, biz, her türlü zorluğu aşmasını bilen bir milletiz. Mevzubahis vatan olunca, tüm siyasi ve fikri ayrılıkları bir tarafta bırakırız. İşte şimdi de birlik ve beraberlik içinde hareket ediyor, sabır ve dayanışma gösteriyoruz. Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz. Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz. Türkiye'nin tüm kesimlerini temsil eden mesleki ve sivil toplum örgütleri olarak, bayrağımızın altında kenetlendik. Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız. Cenabı Hak ülkemizi korusun, milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer kılsın."

ORTAK AÇIKLAMAYA KATILAN STK'LAR

ATSO, ATB, DTO, Alanya TSO, TÜRK-İŞ, TİSK, AESOB, TZOB, HAK-İŞ, Memur-Sen, Türkiye Kamu Sen, TBB, TÜSİAD, MÜSİAD, SMMO, YMMO, TÜGİAD, TİM, TÜED, TÜRSAB, KAGİDER, ASKON, TİKAD, Türkiye Noterler Birliği, TİKAD, TÜMSİAD, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu, TOBB Genç Girişimciler Kurulu, Türk Veteriner Hekimleri Birliği, Türkiye Müteahhitler Birliği, Antalya İnşaat Müteahhitleri Derneği, TUGİK, ANSİAD, ASBİAD, ANTİAD, AGİDER, ALTINSİAD, DİSK Antalya, Eğitim İş, Eğitim Sen, Gemi Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Şehir Plancıları Odası, Çevre Mühendisleri Odası, Diş Hekimleri Odası, Meteoroloji Mühendisleri Odası, Orman Mühendisleri Odası Batı Akdeniz Şubesi, Gıda Mühendisleri Odası, İç Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Tabir Odası, Maden Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Peyzaj Mimarları Odası ve Ziraat Mühendisleri Odası.

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Kaynak: DHA