Antalya’dan 36 ülkeye ihracat

Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü, Anadolu propolisi, arı sütü, ham bal, polen ve arı ekmeğinin besleyici değerini koruyarak doğal BEE'O ürünlerine dönüştürüldüğü 10 bin 500 metrekarelik tesiste teknik tur gerçekleşti.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Antalya’dan 36 ülkeye ihracat

Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü, Anadolu propolisi, arı sütü, ham bal, polen ve arı ekmeğinin besleyici değerini koruyarak doğal BEE'O ürünlerine dönüştürüldüğü 10 bin 500 metrekarelik tesiste teknik tur gerçekleşti. BEE'O Propolis Kurucusu ve Genel Müdürü Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, Döğücü ile gerçekleştirdiği sohbette hem şirketin kuruluş hikayesini hem de 10 yıl içerisinde elde ettikleri başarı hikayesini anlattı.

Elde ettiği uluslararası kalite ve güvence sertifikaları ile 36 ülkeye ihracat yapıyor

Firma kurucusu ve genel müdürü Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, Amerika, Kore, Almanya, Hollanda, İngiltere dahil olmak üzere 36 farklı ülkeye ihracat yaptıklarını kaydetti. İhracat ile anadolu propolisini dünya genelinde tanınmış bir marka haline getirme yolunda önemli adımlar attıklarını kaydeden Samancı, "Propolis Ar-Ge ve Üretim Merkezimiz bu yıl FDA yetkilileri tarafından titizlikle gerçekleştirilen denetimde yüksek başarı elde etmiştir. Firma, BRC, IFS, SEDEX, GMP, ISO, Helal, Kosher, Cosmos gibi birçok kalite ve güvence sertifikasına sahiptir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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