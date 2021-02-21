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  3. Antalya’dan gelen görüntüler pes dedirtti: Kısıtlamayı hiçe sayıp diskoda eğlence gecesi düzenlediler!

Antalya’dan gelen görüntüler pes dedirtti: Kısıtlamayı hiçe sayıp diskoda eğlence gecesi düzenlediler!

Antalya'da bir otelin disko bölümünde çekilen görüntüler, sosyal medyada infial yarattı. Kısıtlama kararları ve tedbirlere uymayan kişilerin dipdibe eğlencesinde ne maske ne de sosyal mesafe vardı.
21 Şubat 2021 Pazar 13:18
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