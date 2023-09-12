Antalya’nın “Çılgın Dondurmacı’sına” rakip çıktı

Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki dinlenme tesisinin yanında 10 yıldır mısır satışı yapan Yasin Yassıçayır'ın müşterileriyle dansı ve diyaloğu sosyal medyada büyük ilgi çekiyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Antalya’nın “Çılgın Dondurmacı’sına” rakip çıktı

Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki dinlenme tesisinin yanında 10 yıldır mısır satışı yapan Yasin Yassıçayır'ın müşterileriyle dansı ve diyaloğu sosyal medyada büyük ilgi çekiyor.

Safranbolu-Bartın kara yolu Soğuksu mevkiinde 10 yıl önce mısır satışına başlayan 24 yaşındaki Yasin Yassıçayır, bu yaz satışlarını sosyal medyanın gücünü kullanarak yapmaya başladı.

Yassıçayır'ın müşterileriyle girdiği diyalog ve dansları sosyal medyada binlerce kez beğeni topladı.

Vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören Yassıçayır, "Karadeniz'in çılgın mısırcısı" olarak tanınıyor.

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Yasin Yassıçayı, bu yıl satışları artırmak için sosyal medya hesabı açtığını ve müşterilerini eğlendirmek için çeşitli dans figürleri sergilemeye başladığını söyledi.

Danslarla müşterilerinin dikkatini çekmeye başardığını belirten Yassıçayır, videoları sosyal medya hesabında paylaştığını ifade ederek, "Orada attığım videolar binlerce kez beğeni takipçiye ulaştı. Vatandaşlar nasıl Antalya'daki Mehmet Dinç'i "Çılgın Dondurmacı" olarak tanıyorlar beni de "Karadeniz'in çılgın mısırcısı" olarak tanıyorlar" dedi.

Sosyal medyada çok fazla etkileşim aldığını aktaran Yassıçayır, "Bu güzergahı kullanan müşterilerimiz hem beni ziyaret ediyor hem fotoğraf çektiriyoruz hem de danslar ediyoruz. Sosyal medyayı kullanarak hem satışımı hem de tanınırlığımı artırdım" diye konuştu.

Yassıçayır, mısır satışı sırasında müşterilerinin dikkatini çektiği "Bu mısır konuşuyor, resmen ye beni diyor" sözü için de patent başvurusunda bulunduğunu ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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