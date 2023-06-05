Antalya'nın İbradı ilçesinde Yöreye Özgü 300 Yıllık Gılamık Dokuma Sanatı Yaşatılıyor

Antalya'nın İbradı ilçesi Ormana Mahallesi'nde yöreye özgü 300 yıllık gılamık dokuma sanatı yaşatılıyor.

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Antalya'nın İbradı ilçesinde Yöreye Özgü 300 Yıllık Gılamık Dokuma Sanatı Yaşatılıyor

Antalya'nın İbradı ilçesi Ormana Mahallesi'nde yöreye özgü 300 yıllık gılamık dokuma sanatı yaşatılıyor. Ormanalı kadınlar dokuma tezgahlarında hem kültürlerini yaşatıyor hem de aile bütçesine katkı sağlıyor.

Geçmişi 300 yılı bulan ve Türkiye kültürel mirasında yeri olan gılamık dokuma sanatı yaşatılarak gelecek kuşaklara aktarılıyor. Kadınlar dokuma tezgahlarında peştamal, masa örtüsü, şal, perde gibi ürünler üretiyor. Dokuma işi yapan ev hanımı Hacer Parmaksız, 13 yıl önce öğrendiği dokuma sanatını severek yaptığını söyledi. Kendisinin Ormana'da doğup büyüdüğünü ve bu sanatın atalarından kaldığını söyleyen Parmaksız, "Ben dokumayı 2010 yılında Ormana'da açılan kursa katılarak öğrendim. 13 yıldır ise severek gayretle devam ediyorum. Tabii ki zorlukları vardır. Sabır isteyen bir iştir. Fakat severek yapıyoruz. Gılamıklı dokuma bizim kültürel mirasımızdır. Bunu yaşatmaya gayret gösteriyoruz ve devam ediyoruz" dedi.

Dokuma sanatını sürdüren Hülya Kocakulak, dokumayı 2 yıl önce öğrendiğini ve severek yaptığını söyledi. Dokumanın gerçekten el emeği göz nuru olduğunu söyleyen Kocakulak, "Atalarımızdan gelen geleneğimizin canlı kalmasını sağlamaya çalışıyoruz. Dokuma hassas bir iştir. Bu iş zor ama severek yapıyoruz. Ellerimiz, kollarımız, bütün vücudumuz çalışıyor. Ürettiğimiz ürünleri satarak aile bütçemize katkı sağlıyoruz. Ormana'da dokuma sanatı unutulmaya yüz tutmuştu. Bu 300 yıllık geçmişi olan dokuma geleneğini yaşatmaya çalışıyoruz. Bu işi sevmezsen yapamazsın. Kendini dokumaya adapte edersen çok güzel ürünler çıkarabiliyorsun" diye konuştu.

Dokuma öğretmeni Feride Canbaş, Ormana Mahallesi'nde dokuma öğretmeni olarak görev yaptığını söyledi. Dokuma sanatının Ormana Mahallesi'nde 300 yıllık, belki daha da fazla bir geçmişe sahip olduğunu söyleyen Canbaş, "Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını yeniden canlandırmak üzere başlatılan bir proje ile bu sanatı yeniden ayakta tutmaya çalışıyoruz. Ormana Mahallesi'nde eskiden bütün evlerde dokuma tezgahlarında dokuma işi yapılmaktaymış. Teknoloji ilerledikçe zaman içerisinde bu sanat yok olmaya başlamış ve neredeyse unutulmaya yüz tutmuş. Ormanalı hayırseverlerin destekleriyle biz yeniden gılamık dokuma başlayarak bu sanatı canlandırmaya başladık. İnsanlara dokumayı öğreterek bu kültürü nesilden nesille aktarmak istiyoruz" diye konuştu.

Antalya'nın İbradı ilçesinde Yöreye Özgü 300 Yıllık Gılamık Dokuma Sanatı Yaşatılıyor

Antalya'nın İbradı ilçesinde Yöreye Özgü 300 Yıllık Gılamık Dokuma Sanatı Yaşatılıyor

Antalya'nın İbradı ilçesinde Yöreye Özgü 300 Yıllık Gılamık Dokuma Sanatı Yaşatılıyor

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