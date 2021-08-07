Antalya'nın Kaş ilçesinde 5 ayrı noktada yangın!

Antalya Kaş ilçesine bağlı Yayla Çavdır Mahallesi'nde beş ayrı noktada henüz nedeni bilinmeyen sebepten dolayı aynı anda yangın başladı. Yangınları gören mahalle sakinleri durumu anında itfaiyeye bildirdi.

YANGINLAR KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI

Olay yerine sevk edilen İtfaiye ekiplerince yangına arazöz ve itfaiye araçlarıyla yangın söndürülmeye çalışıldı. Bölge sakinlerinin de destek verdiği yangın mücadelesi kısa süre sonra söndürüldü. Söndürülmenin ardından ekipler soğutma çalışması yürütüyor. Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.