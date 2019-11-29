Antalya’nın sağlık verimliliği değerlendirildi

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü, Antalya'daki sağlık tesislerini ziyaret ederek ilin sağlık verilerini değerlendirdi.

Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Hilmi Ataseven, Genel Müdür Yardımcısı Dr. Hasan Arslan ve daire başkanlarının yer aldığı heyet Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret etti. Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Ataseven, ayrıca İlin diğer sağlık tesislerine de yerinde değerlendirmelerde bulunarak hastanelerin tıbbi, idari ve mali destek birimleri ile acil servis, yoğun bakım ve yatan hasta kliniklerinde gözlemler yaptı, verimliliği değerlendirdi. Prof. Dr. Ataseven, hasta ve hasta yakınlarına hizmetten memnun olup olmadıklarını sorarak talep ve önerileri hakkında bilgi aldı.

Ziyaretin ardından Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'nde gerçekleşen toplantıda, sağlık Yöneticileri Antalya'nın sağlık hizmetlerini yerinde değerlendirerek masaya yatırdı. Ataseven şöyle konuştu: "İlin sağlık verilerini, sağlık yöneticileri ile değerlendirerek sorunlara çözüm üretmek için ziyaret gerçekleştirdik. Böylece sağlık tesisi yöneticileri ile mevcut durumu değerlendirerek farkındalık oluşturduk."

Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür ise, "Müdürlüğümüz özellikle yaz aylarında artan nüfusa sağlık hizmeti sunma noktasında üstün gayret göstermektedir" diye konuştu.

Sağlık tesisinin güçlü ve zayıf yönleri ele alındığı toplantıda, Verimlilik ve Kalite Uygulamaları Daire Başkanı Uzm. Dr. Cihan Döğer, Sağlık Bakım, Hasta Hizmetleri ve Eğitim Daire Başkanı Bilgen Bağcı Aydın, İdari Hizmetler ve İletişim Yönetimi Daire Başkanı Ali Özhan, Ek Ödeme Daire Başkanı Dr. Ş. Abdullah Şeker, Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Uzm. Dr. Pınar Koçatakan, Sağlık Tesisleri Yatırım Planlama ve Takip Daire Başkanı Uzm. Ecz. İrem Mühürcü ve Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe İşlemleri Daire Başkanı Özkan Arslan sunum yaptı.

Kaynak: İHA