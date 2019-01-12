Antalya’nın son semercisi mesleğinin yaşamasını istiyor

Antalya'nın Akseki ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki Mehmet Altuner, 13 yaşından bu yana sürdürdüğü semercilik mesleğinin yok olmasını istemiyor.

Akseki ilçesi Güzelsu Mahallesi'ndeki evinin altında bulunan atölyesinde semer üreten 74 yaşındaki Mehmet Altuner, eskiden kendisi gibi onlarca semerci esnafının olduğu ilçede, at, eşek gibi taşımacılıkta kullanılan hayvanların yerini artık motorlu araçların almasıyla mesleğinin yok olmasından endişe ediyor.

13 yaşında çırak olarak başladı

Güzelsu Mahallesi'nde, evinin altındaki atölyesinde çalışan Altuner, 13 yaşında bir semerci ustasının yanında çırak olarak mesleğe başladığını anlattı. 4 yıl çıraklık yaptıktan sonra 1965 yılında ayrılarak kendi aletlerini düzüp yalnız başına semercilik işine başladığını ve aralıksız olarak yalnız başına zanaata devam ettiğini ifade eden Altuner, Akseki'de geçmiş yıllarda onlarca semerci ustası olduğunu, ancak günümüzde kendisinden başka usta kalmadığını söyledi.

61 yıldır mesleğini sürdürüyor

Aralıksız 61 senedir semercilik yaptığına değinen Mehmet Altuner, "O zaman Akseki bölgesinde onlarca semerci ustası vardı. Hepsi çalışıyordu. Onlar öldü gitti. Şu anda yalnız ben kaldım. Eskiden herkes mesleğe heves ediyordu. Köylere çalışmaya giderdik. Hayvan çoktu. Her evin önünde birer hayvan vardı. Etrafımızdaki köylerden semer yaptırmak için bana gelirlerdi. Hiçbir zaman boş kalmazdık. İş yetiştiremezdik. Şimdi merkep kalmadı. Şimdi tek tük tamir gelirse onları yapıyorum ve sanat bitti" dedi.

"Çocuklarım mesleğe heves etmedi"

1 erkek ve 2 kız çocuğunun olduğunu ve kızının bir tanesinin vefat ettiğini anlatan Altuner, "Oğlum bu zanaata heves etmedi. Oğlum okuyarak öğretmen oldu. Şu anda Alanya'da öğretmenlik yapıyor. Meslek kaybolmasın diye çırak arıyorum. Yanımda çalışacak çırak bulamıyorum. Mesleğe heves eden yok. Bu meslek mühim bir meslek. Bu meslek kaybolacak diye çok üzüntü duyuyorum. Vatandaşlarda üzüntü duyuyor. Vatandaşlar "sen gidince biz ne yapacağız" diyorlar. Arkamızdan bir usta yetişmeyecek."

Ayda bir semer yapıyor

Gençliğinde bir semeri 2-3 günde yaptığını belirten Altuner, "Şu anda semeri bir haftada ancak yapıyorum. Bir semeri malzemesi benden olursa 400-450 liraya mal ediyorum. Malzemesini getirirlerse 200-250 liraya yapıyorum. Malzemeler eskisi gibi değil. Malzemeler pahalı. Keçe ve deri bulunmuyor. Her şey zorlaşıyor. Yöremizde merkep sayısı azaldı. Artık senede 2-3 yeni semer yaptırmak için müşteri ancak geliyor" diye konuştu.

"Mesleğini çok seviyor"

Mesleğini çok sevdiğini dile getiren Altuner, şöyle konuştu: "Bu zanaat zor ve mühim. Çünkü her şey el emeği ile var oluyor. Bir semer kolaylıkla meydana gelmiyor. Bir semeri meydana getirmek için 20 çeşit alet kullanıyorum. Bu zanaat köpeğin ayağından diken çıkarıp, iğne ile kuyu kazar gibi el emeği ile meydana geliyor. Semerde malzeme olarak ağaç, çuval, kamış, sahtiyan, ağaç ve keçe kullanıyorum. Semeri iyi yapmak zorundasın. İyi yapmazsan hayvanın sırtına oturmaz ve hayvana eziyet verir. Semerin iskeleti şimşir, kavak, meşe ve dut ağaçlarından yapılır. Başka ağaçlardan iskelet yapılmaz. Bu ağaçlardan semer daha sağlam oluyor. Bir semerin malzemesi iyi olursa benim yaptığım semer 20-30 yıl gider. Ben zanaatımı severek yapıyorum. Bana semer yaptıran vatandaşlardan hiç memnun kalmayanı olmamıştır. Şu anda bu zanaat çırpınıyor. Son demlerini yaşıyor. Akseki'de bir çok mesleğin yok olduğu gibi bu meslekte benden sonra son bulacak" dedi.

Kaynak: İHA