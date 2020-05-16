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  3. Antalya'nın üstüne nem bulutu çöktü

Antalya'nın üstüne nem bulutu çöktü

ANTALYA (AA) - Hava sıcaklığının 35 derece, nem oranının ise yüzde 48 olduğu Antalya'da, kentin üstünü nem bulutu kapladı.Meteorolojik verilere göre hava sıcaklığının 35, hissedilen sıcaklığın ise 41 dereceye ulaştığı Antalya'da, nem oranı yüzde 48'e ulaştı. Oluşan nem bulutları,...

Antalya'nın üstüne nem bulutu çöktü

ANTALYA (AA) - Hava sıcaklığının 35 derece, nem oranının ise yüzde 48 olduğu Antalya'da, kentin üstünü nem bulutu kapladı.

Meteorolojik verilere göre hava sıcaklığının 35, hissedilen sıcaklığın ise 41 dereceye ulaştığı Antalya'da, nem oranı yüzde 48'e ulaştı. Oluşan nem bulutları, kenti çevreleyen Beydağları'nın görülmesini zorlaştırdı.

Yüksek kesimlerden bakanlar kent merkezini görmekte zorlandı.

Öte yandan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında giriş çıkışları yasaklanan sahiller boş kaldı.

Antalya'nın üstüne nem bulutu çöktü

Antalya'nın üstüne nem bulutu çöktü

Antalya'nın üstüne nem bulutu çöktü

Kaynak: AA

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