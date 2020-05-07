Antalya’nın yabancı gelinlerinden 9 Mayıs Zafer Günü klibi

İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler Almanya'sının teslim olmasıyla birlikte Sovyetler Birliği tarafından zafer günü ilan edilen 9 Mayıs, Antalya'nın Manavgat ilçesinde yabancı gelinler tarafından unutulmadı. Manavgat Kültür ve Yaşam Derneği (MAYDER) çatısı altında bir araya gelen Rusya, Ukrayna, Belarus gibi eski Doğu Bloku ülkelerinden gelen yabancı gelinler zafer bayramı için klip hazırladı.

Manavgat Kültür ve Yaşam Derneği çatısı altında bir araya gelen ve çeşitli etkinliklerle sık sık gündeme gelen Rusya, Ukrayna, Belarus gibi eski Doğu Bloku ülkelerinden gelen yabancı gelinler, ülkelerinde kutlanan 9 Mayıs Zafer Bayramı için klip hazırladı. 9 Mayıs'ın kendileri açısından çok önemli olduğunu belirten Rus Maria Özgümüş, "Bu sene 75'nci yılını kutladığımız 9 Mayıs bizim zafer günümüz. Bizim çok büyük bayramımız. Sovyetler Birliği zamanında biz hep birlikte faşizm karşısında savaşı kazandık" dedi.

Rus İrina Akkök ise, 1945'te savaşı hep birlikte kazandıklarını belirterek, "9 Mayıs bizim için çok önemli. Bugün buradayız ama bu savaş için. bu zafer bir şey yapmaya çalışıyoruz. Rusya'da çok sevilen bir şarkıyı seslendirdik ve klip haline getirdik. Her yıl 9 Mayıs'ta çeşitli etkinlikler yaparak, dans ederek bayramı kutlardık. Şimdi büyüdük, bu yaşımızda bu zamanda hala çocukluk anılarımızı unutmadık" dedi.

Avrupa'da milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden olan İkinci Dünya Savaşı'nın 8 Mayıs 1945'te Hitler Almanya'sının teslim olmasıyla sona ermesinin ardından Stalin liderliğindeki Sovyetler Birliği, 9 Mayıs'ta zaferini ilan etti. Sovyetler Birliği ve onun dağılmasının ardından ortaya çıkan Ukrayna, Belarus, Kazakistan, Özbekistan gibi ülkelerde 1945'ten bugüne kadar 9 Mayıs, zafer günü olarak çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Kaynak: İHA