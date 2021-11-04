Antalyaspor 1-0 Altay | MAÇ SONUCU Süper Lig'de futbol heyecanı 12. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Antalyaspor ile Altay karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, rakibini 1-0 mağlup ederek 3 puanı aldı.

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Geride kalan 11 haftada keyifli karşılaşmalara sahne olan Süper Lig'de Milli ara öncesi yeni haftaya girildi. Bu kapsamda 12. hafta karşılaşmasında Antalyaspor ile Altay takımları karşı karşıya geldi. İki takımın da önemli pozisyonlar yakaladığı karşılaşmada Antalyaspor, rakibi 1-0 mağlup etti. ANTALYASPOR 1-0 ALTAY MAÇ SONUCU 49. dakikada ev sahibi Antalyaspor öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Mukairu'nun defans oyuncularını geçerek sağ çaprazdan çektiği şutta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0 57. dakika Bünyamin Balcı'nın ceza sahası içine ara pasına hareketlenen Amilton'un şutunda kaleci Lis gole izin vermedi. Dönün topu önünde bulan Bünyamin Balcı'nın şutunda defans oyuncusuna çarpan meşin yuvarlak auta gitti. 66. dakikada gelişen Altay atağında sol kanattan ceza sahasına giren Bamba, topu ceza sahası yayındaki Pinares'e çıkardı. Pinares'in sert şutunda kaleci Boffin iki hamlede topun sahibi oldu. 86. dakikada sağ kanatta çizgiye yakın yerde kazanılan serbest vuruşta Pinares, topu direkt kaleye gönderdi. Kaleci Boffin topu son anda çeldi. 87. dakikada gelişen Antalyaspor kontra atağında Ghacha kaleci Lis ile karşı karşıya kaldı. Ghacha'nın şutunda kaleci Lis gole izin vermedi. Karşılaşma Fraport TAV Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Fraport TAV Antalyasporaltay kulubü