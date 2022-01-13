Antalyaspor 1 – 1 Fenerbahçe maçı | Maç sonucu

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 21. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Antalyaspor ile Fenerbahçe karşılaştığı bu heyecan dolu maçta mücadele sona erdi.

Antalyaspor evinde ağırladığı Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fraport TAV Antalyaspor- Fenerbahçe maçının ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.

19. dakikada Poli'nin pasıyla kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Fredy'nin yerden sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Berke Özer'de kaldı.

22. dakikada Doğukan Sinik'in pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Güray Vural'ın sert şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

23. dakikada Ghacha'nın sol kanattan ortasında uygun pozisyonda topla buluşan Güray Vural'ın bekletmeden vuruşunda, Berke Özer topu güçlükle çeldi. Dönen topu sarı-lacivertli savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı.

46. dakikada Ghacha'nın ceza sahası içerisinden yerden ortasına hareketlenen Güray Vural'ın penaltı noktasına yakın bir bölgeden sert şutunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden auta gitti.

55. dakikada Kudriashov'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Wright'ın kale önünde gelişine yaptığı vuruşta, savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

65. dakikada Güray Vural'ın sol köşe direğine yakın bir yerden orta şut karışımı vuruşunda top, üst direğe çarparak auta gitti.

70. dakikada Bünyamin Balcı'nın pasıyla kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Fredy'nin sert şutunda, top kale direğinin üzerinden auta çıktı.

72. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol kanattan serbest vuruş kullanan Sosa'nın ortasında ceza alanı içinde kimsenin dokunamadığı meşin yuvarlak, kalecinin solundan filelerle buluştu: 0-1.

81. dakikada Akdeniz ekibi eşitliği sağladı. Admir Mehmedi'nin sağ kanattan kale önüne ortasında topu Berke Özer, elinden kaçırdı. Topu önünde bulan Naldo'nun şutunda meşin yuvarlak Fenerbahçeli savunma oyuncularına çarptıktan sonra Doğukan Sinik'in önünde kaldı. Doğukan Sinik'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

89. dakikada çalımlarla ceza sahasına girerek kaleci ile karşı karşıya kalan Doğukan Sinik'in yerden vuruşunda, top auta çıktı.

Karşılaşma, 1-1 sona erdi.