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Antalyaspor 1 – 1 Fenerbahçe maçı | Maç sonucu

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Heyecan dolu mücadelede kazanan olmadı. Antalyaspor ve Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı.

Antalyaspor 1 – 1 Fenerbahçe maçı | Maç sonucu

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 21. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Antalyaspor ile Fenerbahçe karşılaştığı bu heyecan dolu maçta mücadele sona erdi. 

Antalyaspor evinde ağırladığı Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fraport TAV Antalyaspor- Fenerbahçe maçının ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.

19. dakikada Poli'nin pasıyla kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Fredy'nin yerden sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Berke Özer'de kaldı.

22. dakikada Doğukan Sinik'in pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Güray Vural'ın sert şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

23. dakikada Ghacha'nın sol kanattan ortasında uygun pozisyonda topla buluşan Güray Vural'ın bekletmeden vuruşunda, Berke Özer topu güçlükle çeldi. Dönen topu sarı-lacivertli savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı.

46. dakikada Ghacha'nın ceza sahası içerisinden yerden ortasına hareketlenen Güray Vural'ın penaltı noktasına yakın bir bölgeden sert şutunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden auta gitti.

55. dakikada Kudriashov'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Wright'ın kale önünde gelişine yaptığı vuruşta, savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

65. dakikada Güray Vural'ın sol köşe direğine yakın bir yerden orta şut karışımı vuruşunda top, üst direğe çarparak auta gitti.

70. dakikada Bünyamin Balcı'nın pasıyla kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Fredy'nin sert şutunda, top kale direğinin üzerinden auta çıktı.

72. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol kanattan serbest vuruş kullanan Sosa'nın ortasında ceza alanı içinde kimsenin dokunamadığı meşin yuvarlak, kalecinin solundan filelerle buluştu: 0-1.

81. dakikada Akdeniz ekibi eşitliği sağladı. Admir Mehmedi'nin sağ kanattan kale önüne ortasında topu Berke Özer, elinden kaçırdı. Topu önünde bulan Naldo'nun şutunda meşin yuvarlak Fenerbahçeli savunma oyuncularına çarptıktan sonra Doğukan Sinik'in önünde kaldı. Doğukan Sinik'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

89. dakikada çalımlarla ceza sahasına girerek kaleci ile karşı karşıya kalan Doğukan Sinik'in yerden vuruşunda, top auta çıktı.

Karşılaşma, 1-1 sona erdi.

 ANTALYASPOR İLK 11
25. RUUD JORGE BOFFIN
4. EDINALDO GOMES PEREIRA
7. DOĞUKAN SİNİK
9. HAJI AMIR WRIGHT
11. GÜRAY VURAL
13. FEDOR KUDRIASHOV
15. ANDREA POLI
16. ALFREDO KULEMBE RIBEIRO
27. HOUSSAM EDDINE GHACHA
77. BÜNYAMİN BALCI
89. VEYSEL SARI
 Yedekler
30. MEHMET ATABERK DADAKDENİZ
6. EREN ALBAYRAK
8. NURİ ŞAHİN
10. DENI MILOSEVIC
12. PAUL OMO MUKAIRU
14. ADMİR MEHMEDİ
17. ENZO VITO GABRIEL CRIVELLI
21. ERKAN EYİBİL
41. GÖKDENİZ BAYRAKDAR
88. HAKAN ÖZMERT
 Teknik Sorumlu
ALFONS FRANCISCUS GROENENDIJK
 
 FENERBAHÇE İLK 11
35. BERKE ÖZER
3. MINJAE KIM
4. SERDAR AZİZ
5. JOSE ERNESTO SOSA
9. DIEGO MARTIN ROSSI MARACHLIAN
10. MESUT ÖZİL
16. FERDİ ERENAY KADIOĞLU
17. İRFAN CAN KAHVECİ
19. SERDAR DURSUN
21. BRIGHT OSAYI SAMUEL
26. MİHA ZAJC
 Yedekler
54. OSMAN ERTUĞRUL ÇETİN
59. BARTU KULBİLGE
6. MAXIMILIAN MEYER
14. DIMITRIOS PELKAS
20. LUIZ GUSTAVO DIAS
23. MUHAMMED GÜMÜŞKAYA
30. NAZIM SANGARE
32. MARCEL JANY EMILE TISSERAND
33. ÇAĞTAY KURUKALIP
77. BURAK KAPACAK
 Teknik Sorumlu
İSMAİL KARTAL
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