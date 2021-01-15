Antalyaspor 1-1 Trabzonspor | MAÇ SONUCU - ÖZETİ
Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Maçın 90 dakikası 1-1 sonuçlandı.
Mücadelenin 12. dakikasında Ekuban ile penaltıdan yararlanamayan Trabzonspor, 25. dakikada Amilton'un golüne engel olamadı.
Antalyaspor, 33. dakikada Ersan Gülüm'ün gördüğü kırmızı kartla sahada 10 kişi kaldı.
Son sözü 90+6. dakikada Afobe söyledi ve Trabzonspor, Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
İki maç sonra puan kaybeden Trabzonspor'un puanı 27'ye yükseldi. Hatayspor karşısında alınan 6-0'lık yenilgi sonrası 8 puan toplayan Antalyaspor'un puanı ise 25 oldu.
Stat: Antalya
Hakemler: Ali Palabıyık, Ceyhun Sesigüzel, Erdinç Sezertam
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Naldo, Ersan Adem Gülüm, Kudriashov, Hakan Özmert, Nuri Şahin, Gökdeniz Bayrakdar, Fredy (Dk. 83 Jahovic), Amilton (Dk. 70 Doğukan Sinik), Orgill (Dk. 37 Eren Albayrak)
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan (Dk. 64 Pereira), Hosseini, Edgar, Marlon, Baker (Dk. 70 Afobe), Abdulkadir Parmak (Dk. 70 Yusuf Sarı), Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny
Goller: Dk. 25 Amilton (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 90+6 Afobe (Trabzonspor)
Kırmızı kart: Dk. 33 Ersan Adem Gülüm (Fraport TAV Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 13 Fredy, Dk. 69 Hakan Özmert, Dk. 78 Boffin (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 82 Pereira (Trabzonspor)