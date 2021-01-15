İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan, kar mesaisi paylaşımıİmam nikahlı çift, boğazları kesilmiş halde bulundu!Çılgın sayısal loto sonuçları 16 Ocak 2021 Cumartesi |Sonuç sorgulama ekranı İstanbul'a kar yağdı, sokağa çıkma yasağı unutuldu! Karın eğlencesini yine çocuklar çıkardı!Fraport-tav Antalyaspor, Trabzonspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuAntalyaspor 1-1 Trabzonspor | MAÇ SONUCU - ÖZETİAşısını kullandığımız Sinovac şirketinin sitesine Türkiye'den erişilemiyor!Kim Milyoner Olmak İster bu akşam neden yok?| ATV yayın akışıYılın transferinde son anlar! Fenerbahçe paylaştı, Mesut Özil yanıt verdi!Marmara bölgesinde kar sevinci! Tekirdağ'da kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı
İstanbul2 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Antalyaspor 1-1 Trabzonspor | MAÇ SONUCU - ÖZETİ

Antalyaspor 1-1 Trabzonspor | MAÇ SONUCU - ÖZETİ

Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Maçın 90 dakikası 1-1 sonuçlandı.

Antalyaspor 1-1 Trabzonspor | MAÇ SONUCU - ÖZETİ

Mücadelenin 12. dakikasında Ekuban ile penaltıdan yararlanamayan Trabzonspor, 25. dakikada Amilton'un golüne engel olamadı.

Antalyaspor, 33. dakikada Ersan Gülüm'ün gördüğü kırmızı kartla sahada 10 kişi kaldı.

Son sözü 90+6. dakikada Afobe söyledi ve Trabzonspor, Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

İki maç sonra puan kaybeden Trabzonspor'un puanı 27'ye yükseldi. Hatayspor karşısında alınan 6-0'lık yenilgi sonrası 8 puan toplayan Antalyaspor'un puanı ise 25 oldu.

Antalyaspor - Trabzonspor maçı CANLI | beIN SPORTS 1 CANLI YAYIN

Stat: Antalya

Hakemler: Ali Palabıyık, Ceyhun Sesigüzel, Erdinç Sezertam

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Naldo, Ersan Adem Gülüm, Kudriashov, Hakan Özmert, Nuri Şahin, Gökdeniz Bayrakdar, Fredy (Dk. 83 Jahovic), Amilton (Dk. 70 Doğukan Sinik), Orgill (Dk. 37 Eren Albayrak)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan (Dk. 64 Pereira), Hosseini, Edgar, Marlon, Baker (Dk. 70 Afobe), Abdulkadir Parmak (Dk. 70 Yusuf Sarı), Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny

Goller: Dk. 25 Amilton (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 90+6 Afobe (Trabzonspor)

Kırmızı kart: Dk. 33 Ersan Adem Gülüm (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 13 Fredy, Dk. 69 Hakan Özmert, Dk. 78 Boffin (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 82 Pereira (Trabzonspor)

Onur Çelik
Spor Editörü