Antalyaspor 10 kişi kaldığı, Malatya deplasmanında Lukas Podolski ile güldü
Fraport - TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta karşılaşmasında 60 dakika 10 kişi oynadığı maçta deplasmanda Btc Turk Yeni Malatyaspor'u 2-1 yendi.
Süper Lig'in 23. haftasında Yeni Malatyaspor ve Antalyaspor karşılaştı.
Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan maça Antalyaspor hızlı başladı. Kırmızı beyazlılar 8. dakikada Fredy'nin golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti.
Ev sahibi Yeni Malatyaspor bu gole 29. dakikada tecrübeli golcüsü Umut'un golüyle karşılık verdi.
Karşılaşmanın 31. dakikasında daha önce sarı kartı bulunan Sinan Gümüş ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı. İlk yarı da 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
Yeni Malatyaspor 10 kişi kalan rakibi karışısında ikinci yarıda galibiyet golü için yüklenirken, golü bulan taraf konuk ekip Antalyaspor oldu. Antalyaspor'da ikinci yarıda oyuna giren Lukas Podolski 89. dakikada takımını deplasmanda 2-1 öne geçirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Antalyaspor sahadan 3 puanla ayrılan takım oldu.
Bu sonuçla Yeni Malatyaspor 24 puanda kalırken, Antalyaspor puanını 25'e yükseltti.
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