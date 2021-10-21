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Antalyaspor 2-1 Medipol Başakşehir | MAÇ SONUCU

Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda 10. hafta karşılaşmasında Antalyaspor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Deplasman ekibi her iki yarıda bulduğu birer golle karşılaşmadan 2-1 üstünlükle ayrıldı.

Antalyaspor 2-1 Medipol Başakşehir | MAÇ SONUCU

Süper Lig'de 10. hafta karşılaşmaları ile futbol heyecanı sürüyor. Bu kapsamda Antalyaspor ile Medipol Başakşehir takımları kozlarını paylaştı. İki takımın da 3 puan hedefiyle sahaya çıkacağı bu zorlu karşılaşmada gülen taraf Medipol Başakşehir oldu. Başakşehir bu sonuçla puanını 12'ye çıkarırken Antalyaspor ise galibiyet hasretini 3 maça çıkararak 9 puanda kaldı.

ANTALYASPOR 1-2 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

16. dakikada Ceza sahası içinde topla buluşan Mahmut Tekdemir, altıpas üzerinden vuruşunu yaptı, savunma araya girerek tehlikeyi önledi.

GOL! 32. dakikada Berkay Özcan takımını öne geçiren golü attı.

50. dakikada Fredy önemli bir poziyonu değerlendiremedi. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Fredy tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engellendi.

GOL! 56. dakikada Berkay Özcan ile Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkardı.

77. dakikada Ceza sahası içinde topla buluşan Houssam Ghacha, altıpas üzerinden vuruşunu yaptı, savunma araya girerek tehlikeyi önledi.

Antalyaspor 90+5'de Ghacha ile farkı 1'e indirdi.

Maçta başka gol sesi çıkmayınca Başakşehir maçı 2-1 kazandı.

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