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  3. Antalyaspor 3 – 0 Fatih Karagümrük | Maç sonucu, özeti

Antalyaspor 3 – 0 Fatih Karagümrük | Maç sonucu, özeti

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Antalyaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Antalyaspor'un galibiyeti getiren gollerini 17. dakikada Fernando Martins, 30. dakikada Fyodor Kudryaşov ve 85. dakikada Admir Mehmedi attı.

Antalyaspor 3 – 0 Fatih Karagümrük | Maç sonucu, özeti

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile VavaCars Fatih Karagümrük arasında oynanan maçı ev sahibi ekip 3-0 üstünlük ile tamamladı.

2. dakikada Bünyamin Balcı'nın sağ kanattan ortasında savunmadan seken top Fredy'nin önünde kaldı. Fredy'nin kale önünde uygun pozisyonda vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

7. dakikada Fernando'nun sağ kanattan ortasına yükselen Luiz Adriano'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Viviano'da kaldı.

17. dakikada Antalyaspor öne geçti. Doğukan Sinik'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Fernando, plase vuruşla topu kalecinin solundan ağlara gönderdi: 1-0.

Antalyaspor 3 – 0 Fatih Karagümrük | Maç sonucu, özeti

30. dakikada Fernando'nun soldan kullandığı korner sonrası ön direğe hareketlenen Kudriashov'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalecinin solundan filelerle buluştu: 2-0.

32. dakikada Hakan Özmert'in uzun pasıyla defansın arkasına sarkan Ndao'nun kafa vuruşunda, top kale direğinin üzerinden auta çıktı.

41. dakikada Ndao'nun pasıyla savunma arkasına sarkarak kaleciyle karşı karşıya kalan Fredy'nin sert şutunda, topu kaleci Viviano kurtardı. Dönen topa bekletmeden vuran Ndao'nun şutunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Antalyaspor 3 – 0 Fatih Karagümrük | Maç sonucu, özeti

Stat: Antalya

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan

Fraport TAV Antalyaspor: Sousa, Bünyamin Balcı, Floranus, Naldo, Kudriashov, Hakan Özmert, Fernando, Ndao, Doğukan Sinik, Fredy, Luiz Adriano

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Salih Dursun, Luckassen, Zukanovic, Caner Erkin, Bistrovic, Biglia, Emre Mor, Toure, Karamoh, Borini

Goller: Dk. 17 Fernando, Dk. 30 Kudriashov (Fraport TAV Antalyaspor)

Bölge Gündem Editör Ekibi
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