Antalyaspor 4–1 Giresunspor | Maç sonucu, özeti

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor-GZT Giresunspor mücadelesinin ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

5. dakikada Akdeniz ekibi öne geçti. Fernando'nun soldan kullandığı kornerde ceza sahasına gönderdiği ortaya arka direk önünde iyi yükselen Veysel Sarı'nın kafa şutunda, meşin yuvarlak kale çizgisi gerisindeki Aziz Eraltay'a çarpıp, oyun alanına geri döndü. Mücadelenin hakemi Mustafa Kürşad Filiz, VAR odasından gelen uyarı üzerine topun kale çizgisini geçtiğine karar vererek, santra noktasını gösterdi: 1-0.

22. dakikada Umut Nayir'in kaleci Boffin'in öne çıktığı pozisyonda, ceza sahası sol çaprazdan aşırtma vuruşu üstten auta çıktı.

37. dakikada Umut Nayir'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda kaleci Boffin, meşin yuvarlağı kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısını Fraport TAV Antalyaspor 1-0 önde bitirdi.

Öte yandan, her iki takım oyuncuları, mücadele öncesi seremoni için sahaya "Çanakkale Zaferi'nin 107. yılında tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz" yazılı pankartla çıktı.

46. dakikada Wright'in ceza sahası sağ çaprazdan şutunda top, kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.

50. dakikada Fernando'nun kullandığı serbest vuruşlta topu ceza sahasına gönderdi. Veysel Sarı'nın kafayla şutunda top, üstten dışarıya gitti.

62. dakikada Fraport TAV Antalyaspor farkı ikiye çıkardı. Ghacha'nın pas verdiği Doğukan Sinik'in ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda top, kaleci Okan Kocuk'un solundan ağlarla buluştu: 2-0.

64. dakikada GZT Giresunspor'un sağ köşeden kazandığı korner atışı sonrası ceza sahasına gönderilen ortada, Floranus'un topa elle müdahale ettiğine karar veren hakem Mustafa Kürşad Filiz, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonrası penaltı noktasını işaret etti. 67. dakikada penaltı atışını kullanan Muhammed Gümüşkaya, kaleci Boffin'in sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.

81. dakikada Antalyaspor karşılaşma bir kez daha farkı ikiye çıkardı. Floranus'un ceza alanı içi sağ çaprazdan şutunda kaleci Okan Kocuk'tan dönen topu, önünde bulan Ghacha vurdu. Kaleciden dönen topa ceza yayı üstünden Fredy vurdu, meşin yuvarlak Fernando'nun sırtına çarpıp kaleci Okan Kocuk'un sağından filelere gitti: 3-1.

90+4. dakikada Antalyaspor farkı üçe çıkardı. Hakan Özmert'in sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşla ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Naldo, kafa şutuyla topu kaleci Okan Kocuk'un solundan ağlarla buluşturdu: 4-1.

Karşılaşmayı, Akdeniz ekibi 4-1 kazandı.

Maçın özetini izlemek için tıklayabilirsiniz.

Stat: Antalya

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Deniz Caner Özaral, Murat Altan

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Floranus, Veysel Sarı, Naldo, Güray Vural, Poli (Dk. 70 Hakan Özmert), Fernando (Dk. 84 Sinan Gümüş), Ndao (Dk. 59 Ghacha), Doğukan Sinik (Dk. 70 Kudriashov), Wright (Dk. 59 Fredy), Luiz Adriano

GZT Giresunspor: Okan Kocuk, Hayrullah Bilazer, Diarra, Perez, Aziz Eraltay, Traore (Dk. 68 Doukara), Chiquinho, Serginho, Süleymanov (Dk. 68 Diabate), Muhammed Gümüşkaya, Umut Nayir

Goller: Dk. 5 Veysel Sarı, Dk. 62 Doğukan Sinik, Dk. 81 Fredy, Dk. 90+4 Naldo (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 67 Muhammed Gümüşkaya (Penaltıdan) (GZT Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 10 Doğukan Sinik, Dk. 66 Floranus, Dk 78 Fernando (Fraport TAV Antalyaspor)