Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 7. Hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Antalyaspor ile Adana Demirspor arasında oynanan maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı izlemek isteyenler için Antalyaspor - Adana Demirspor maçı canlı izle |Antalyaspor - Adana Demirspor maçı Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linki haberimizde...

ANTALYASPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig 2022- 2023 sezonunun 7.haftasındaki Antalyaspor - Adana Demirspor maçı 17 Eylül 2022 Cumartesi günü Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda oynanıyor. Saat 20.00'da başlayan maçı hakem Ali Palabıyık yönetiyor. Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Bahtiyar Birinci ve Cemil Tunç yapıyor.

ANTALYASPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI İZLE

ANTALYASPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Antalyaspor - Adana Demirspor maçı BeIN Sports HD 2 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ANTALYASPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ