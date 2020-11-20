Antalyaspor - Alanyaspor maçı CANLI İZLE LİNKİ

Süper Lig'de heyecan milli aranın ardından yeniden başlıyor. Bu sezonun flaş takımı ve lig lideri Alanyaspor, Antalyaspor deplasmanına konuk oluyor. Zirve yarışı açısından haftanın en önemli maçlarından birisi olan Antalyaspor - Alanyaspor maçı hakkında tüm detayları haberimizde verdik. Bu sezon, ligde 1 maçı eksik olan Alanyaspor, 17 puanla liderliği elinde bulunduruyor. Antalyaspor ise 8 maçta 9 puan toplayarak 13. sırada yerini aldı. Akdeniz derbisinin son kazananı Antalyaspor olmuştu. Peki, Antalyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? İşte detaylar...

ANTALYASPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele 22 Kasım Pazar günü saat 20.00'de başlayacak. Antalya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı, hakem Özgür Yankaya yönetecek. Özgür Yankaya'nın yardımcılıklarını ise Alpaslan Dedeş ve Cem Özbay üstlenecek. Karşılaşma, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak olan Antalyaspor - Alanyaspor maçı, 22 Kasım Pazar günü saat 19.00'da beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak.

ANTALYASPOR - ALANYASPOR MAÇI CANLI İZLE LİNKİ

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