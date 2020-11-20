Antalyaspor - Alanyaspor maçı CANLI İZLE LİNKİ
Milli aranın ardından devam eden Süper Lig'de, 9. hafta maçları oynanıyor. Lig lideri Alanyaspor, Akdeniz derbisinde Antalyaspor'a konuk oluyor. Peki, Antalyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? İşte detaylar...
Süper Lig'de heyecan milli aranın ardından yeniden başlıyor. Bu sezonun flaş takımı ve lig lideri Alanyaspor, Antalyaspor deplasmanına konuk oluyor. Zirve yarışı açısından haftanın en önemli maçlarından birisi olan Antalyaspor - Alanyaspor maçı hakkında tüm detayları haberimizde verdik. Bu sezon, ligde 1 maçı eksik olan Alanyaspor, 17 puanla liderliği elinde bulunduruyor. Antalyaspor ise 8 maçta 9 puan toplayarak 13. sırada yerini aldı. Akdeniz derbisinin son kazananı Antalyaspor olmuştu. Peki, Antalyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? İşte detaylar...
ANTALYASPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele 22 Kasım Pazar günü saat 20.00'de başlayacak. Antalya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı, hakem Özgür Yankaya yönetecek. Özgür Yankaya'nın yardımcılıklarını ise Alpaslan Dedeş ve Cem Özbay üstlenecek. Karşılaşma, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.
HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak olan Antalyaspor - Alanyaspor maçı, 22 Kasım Pazar günü saat 19.00'da beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak.
ANTALYASPOR - ALANYASPOR MAÇI CANLI İZLE LİNKİ
MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ
- Alanyaspor ile oynadığı son dört Süper Lig maçını da kaybetmeyen Antalyaspor (3G 1B), bu karşılaşmaların tamamında kalesini gole kapattı.
- Alanyaspor'un Süper Lig tarihinde Antalyaspor'dan (1G 2B 5M) daha fazla mağlup olduğu sadece iki rakibi var: Beşiktaş (7M) & Galatasaray (6M).
- Sahasında oynadığı son 12 Süper Lig maçının sadece ikisini kaybeden Antalyaspsor (6G 4B), iki mağlubiyetini de haftaya puan tablosunun ilk iki sırasında giren takımlardan aldı (0-2 vs Başakşehir & 1-2 vs Fenerbahçe).
- Süper Lig'de oynadığı son 14 maçın sadece birini kaybeden Alanyaspor (9G 4B), bu süreçteki tek mağlubiyetini Antalyaspor deplasmanında aldı (Temmuz 2020'de 0-1).
- Süper Lig'in 2020/21 sezonunda hiçbir takım karşılaşmaların ilk yarılarında Alanyaspor'dan (8) daha fazla gol atamazken (Galatasaray & Fatih Karagümrük ile eşit); aynı zaman diliminde en fazla gol yiyen iki ekipten biri Antalyaspor (7; Denizlispor ile eşit).
- Süper Lig'de oynadığı son yedi maçın dördünde kalesini gole kapatan Alanyaspor (toplam 3 gol), aynı sayıda gole kapamayı daha önceki 24 karşılaşmada kaydedebilmişti.
- Bu sezon Alanyaspor'dan (15.2 xG) daha fazla gol beklentisi (xG) yakalayan tek Süper Lig takımı Fenerbahçe (18.9 xG). Antalyaspor ise kalesinde en fazla gol beklentisi (xGA) gören ekip konumunda (16 xGA).
- Antalyaspor forveti Adis Jahovic, Süper Lig kariyerinde hiçbir rakibine Alanyaspor'dan daha fazla gol atamadı (5; Denizlispor ve Kasımpaşa ile eşit). Makedon oyuncu, bu gollerin dördünü rakibini konuk ettiği üç karşılaşmada kaydetti.
- Süper Lig'de oynadığı son iki karşılaşmada birer golde pay sahibi olan Tasos Bakasetas (2 asist), daha önce üç maçlık bir seri yakalayamadı.
- Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Ersun Yanal'ın Süper Lig kariyerinde hiçbir maçta mağlup edemediği tek rakibi Alanyaspor (2B 4M).