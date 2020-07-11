Koronavirüs salgının gölgesinde devam eden Süper Lig'de sezonun 32.hafta maçında Antalyaspor - Alanyaspor'u konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi iki takımdaki son durumu ve maç hakkında bilgileri haberimizde verdik. Maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kullanıcılar Antalyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte detaylar....

ANTALYASPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Antalyaspor - Alanyaspor maçı 12 Temmuz 21.00'da başlayacak. Karşılaşma, Antalya Stadyumunda oynanacak. Mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek. Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını Mehmet Metin ve Bahtiyar Birinci üstlenecek. Karşılaşma koronavirüs önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Alanyaspor maçı 12 Temmuz saat 21.00'da beIN SPORTS HD 2 kanalından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Eren Albayrak, Kudryashov, Nazım Sangare, Veysel Sarı, Doğukan Sinik, Mukairu, Ufuk Akyol, Amilton, Bünyamin Balcı, Blanco

Alanyaspor: Marafona, N'Sakala, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Salih Uçan, Bakasetas, Onur Bulut, Cisse